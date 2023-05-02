Золотарев Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотарев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4983. ЗОЛОТАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., Ржевск. у., Погорельск. в. и п. П. С. 7 уч. Ржевск. у. Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 октября 923.
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