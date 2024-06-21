Коновалов Никита Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34983. КОНОВАЛОВЪ, НИКИТА ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Коноваленокъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Рогачев. у., Дудичск. в., д. Липъ, 49 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 81327, арест. отд. 3 г. Исп. 22 Нояб. 907. | 902 32112 170 М. (гдѣ свѣд. о возр. невѣрны). | 900 95279 1655 У. | 96 30089 169 М. | 94 5922 169 М.
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