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Казаков Петр Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Петр
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
29 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4092. КАЗАКОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, 42 л., Орловск. у., Монастырск. в., д. Заричевшино. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 140б, 180 п. «ж», 220, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29/Ѵ—24. 

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