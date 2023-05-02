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Безлюдский Кирилл Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безлюдский
Имя
Кирилл
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129972. безлюдскій, Кириллъ ивановъ. Мщ. г. Сапожка, 17 л., рд. въ с. Сановкѣ, Крутицк. в., Спасск. у., Рязан. г.; — Г. С. г. Сапожка 19 Сент. 909, 1 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21, счит. ср. съ 19 Сент. 909.

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