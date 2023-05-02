Аний Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аний
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129546. АНІЙ, ПЕТрЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Минусин. у., Ермаковск. в., д. Верхняго-Суэтука, 52 л., рд. Юрьевск. у., въ прих. Камья; — Красноярск. О. С. 10 Сент. 909, 1062, 1068,1137 и 1149 Акц. У., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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