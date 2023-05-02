Аний Петр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАний Петр Яковлев

Аний Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аний
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129546. АНІЙ, ПЕТрЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Минусин. у., Ермаковск. в., д. Верхняго-Суэтука, 52 л., рд. Юрьевск. у., въ прих. Камья; — Красноярск. О. С. 10 Сент. 909, 1062, 1068,1137 и 1149 Акц. У., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close