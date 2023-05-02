Зинин Иван Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4958. ЗИНИН ИВАН СПИРИДОНОВИЧ, 25 л., Орехово-Зуевск. у., Дороховск. в., д. Мисцево. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 ноября 923.
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