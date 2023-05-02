Лавуа Марсель Луи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавуа
- Имя
- Марсель Луи
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7835. ЛАВУА МАРСЕЛЬ ЛУИ, 24 л., французск. поддан. Дежурн. Камер. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнурсуде. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. Исп. 27 марта 923.
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