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Лавуа Марсель Луи

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавуа
Имя
Марсель Луи
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7835. ЛАВУА МАРСЕЛЬ ЛУИ, 24 л., французск. поддан. Дежурн. Камер. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнурсуде. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. Исп. 27 марта 923.

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