Чернядьев Павел Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернядьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141207. ЧЕРНЯДЬЕВЪ, ПАВЕЛЪ АНТОНОВЪ. К. Котельническ. у., Ключевск. в., поч. Свѣшниковъ, 16 л.; — Г. С. г. Юрьевца 2 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., въ исправ. пріютъ до 18 л. или ар. 1½ м. Исп. 20 Окт. 909.
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