Скидан Иван Пименович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скидан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Пименович
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10768. СКИДАН ИВАН ПИМЕНОВИЧ, 22 л., б. Кубанск. обл., Ейск. отд., станицы Камышеватской. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. ст. 2 ч. 167, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ІІІ—24.
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