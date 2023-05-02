Кожевников Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожевников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6118. КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 29 л., Сольвычегодск. у., Метлинск. в., д. Ванева, Н. С. 6 уч. Велико-Устюгск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 21 мая 923
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