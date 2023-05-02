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Кожевников Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожевников
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6118. КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 29 л., Сольвычегодск. у., Метлинск. в., д. Ванева, Н. С. 6 уч. Велико-Устюгск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 21 мая 923

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