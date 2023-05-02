Завадовский Войцех Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадовский
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31614. ЗАВАДОВСКІЙ, ВОЙЦѢХЪ ЮЗЕфовъ (онъ же Завадскій). К. Брезинск. у., гм. Длуге, 23 л., рд. Сѣрадзск. у., гм. Вержхи, въ д. Піотровъ; — Петроков. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 1 Нояб. 904. | 902 80628 1655 У. | 99 18462 172 М. | 901 34410 1647 У.
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