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Алексеев Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44791. АЛЕКСѢЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Краснояр. у., Залодѣевск. в., д. Шуваевой, 42 л., рд. въ г. Красноярскѣ; — Краснояр. О. С., 134, 135, 149, 377 и 378 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м., а по Выс. повел., тюр. 3 м., безъ лиш. пр. Исп. 2 Іюня 905.

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