Щипанов Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щипанов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15608. Щипанов Михаил Михайлов., 21 г., Уральск. обл., Свердловск. окр., Михайловск. р. и зав. Пермск. Окр. С. Ст. 1 ч. 82, л. с. 1 г. 7 июля 927.
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