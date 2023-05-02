Неверов Александр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неверов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67326. НЕВѢРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Матвѣевъ. К. Холмогор. у., Ломоносовск. в., д. Матвѣевской, 29 л.; — СПБ. Уѣздн. М. С. 5 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Іюля 907.
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