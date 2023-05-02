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Таск Эдуард Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Таск
Имя
Эдуард
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
50910. ТАСКЪ, ЭДУАРДЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Везенберг. у., Іоальск. в., д. Большой-Солдины, 30 л.; — М. С. 3 уч. Везенб-Вейсенштейн. окр., 4 п. 170 М., тюр. 11 м. Исп. 23 Мая 905.

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