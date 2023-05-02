Исакова Мария Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исакова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133253. ИСАКОВА, МАРІЯ ФИЛИППОВА. К. Рославльск. у., Красно-Заборск. в., д. Пожаровъ, 15 л., рд. Черкасск. у., въ в. и м. Смѣлѣ; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр., Кіев. г. 3 Сент. 909, 11, 12, 13, 173 и 2 п. 175 М., подъ отвѣтств. надз. тетки. Исп. 7 Окт. 909.
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