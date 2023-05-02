Петухов Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петухов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68154. ПѢТУХОВЪ, ИВАНЪ Александровъ. Мщ. г. Перми, 21 г.; — Екатеринбург. О. С., 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 907. 902 34717 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.