Китаева Анфиса Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Китаева
- Имя
- Анфиса
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4414. КИТАЕВА АНФИСА ДМИТРИЕВНА, 23 л., Ирбитск. у., Карловск. в., д. Крестовки. Бывш. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. Исп. 22 дек. 923.
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