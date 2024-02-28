Забоев Андрей Куприянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забоев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Куприянов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132686. ЗАБОЕВЪ, АНДРЕЙ КУПРІЯНОВЪ. К. Ишимск. у., Долговск. в., д. Волчьей, 25 л.; — Иркутск. О. С. 16 Апр. 909, 134, 135, 152, 294 и 2 ч. 296 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909.
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