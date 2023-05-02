Кузнецов Егор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134783. КУЗНЕЦОВЪ, ЕГОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Великолуцк. у., Максимовск. в., д. Б.-Рыжкова,51 г.; — Великолуцк. Г. С. 6 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 2п. 171 М., тюр. 1½ м Исп. 6 Окт. 909.
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