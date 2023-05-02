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Кузнецов Егор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Егор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
134783. КУЗНЕЦОВЪ, ЕГОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Великолуцк. у., Максимовск. в., д. Б.-Рыжкова,51 г.; — Великолуцк. Г. С. 6 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 2п. 171 М., тюр. 1½ м Исп. 6 Окт. 909.

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