Капитонова Анастасия Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Капитонова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4282. КАПИТОНОВА АНАСТАСИЯ МАТВЕЕВНА, 24 л., Уфимск. к., Осоргинск. в., д. Татыково. Н. С. 1 уч. г. Уфы. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8/ІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.