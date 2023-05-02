Корсаков Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корсаков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35151. КОРСАКОВЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. Сс.-посел. с. Уянъ, Кимильтейск. в., Нижнеудин. у., 21 г., рд. въ д. Березьянкѣ, Заглазинск. в., Тобольск. у.; — Красноярск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У. и § ІІ 438 У. о сс., по сов. съ приг. сего С., отъ 7 Авг. 907 г., во врем. завод. раб. на 5 л. Исп. 12 Янв. 908. | 904 14733 1455 У.
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