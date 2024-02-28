Розонов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68301. РОЗОНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Вологодск. у., Семенковск. в., д. Пудеги, 23 л.; — Москов. С. П., 53 и 3 п. 129 Уг. У., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюля 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.