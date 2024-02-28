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Розонов Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розонов
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
06 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
68301. РОЗОНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Вологодск. у., Семенковск. в., д. Пудеги, 23 л.; — Москов. С. П., 53 и 3 п. 129 Уг. У., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюля 907. 

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