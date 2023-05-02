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Леонова Васса Кондратьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонова
Имя
Васса
Отчество
Кондратьевна
Дата исполнения приговора
10 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8403. Леонова Васса Кондратьевна, 28 л., Полтавск. г., Кременчугск. окр., с. Амельжецкого. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 197, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 янв. 926.

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