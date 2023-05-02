Голубев Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2369. ГОЛУБЕВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 33 л. Гр. Кашинск. у., Потуновск. в., д. Ставой; — Н. С. Андреевск. уч., г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 30 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.