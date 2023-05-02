Миронов Захар Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Захар
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105387. МИРОНОВЪ, ЗАХАРЪ МИХАЙловъ, 30 л. К. Мало-Ярослав. у., Спасск. в., с. Трубина; — Кашинск. О. С., 4 Февр. 911, 1642 У., арест. отд. 5 л. Исп. 1 Авг. 911. | 909 105095 169 М. | 96 69445 169 М. | 905 24946 169 М. | 96 42960 169 М. | 900 53470 1655 У.
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