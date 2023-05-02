Филиппенко Илларион Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппенко
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58643. ФИЛИППЕНКО, ИЛЛАРІОНЪ мироновъ, 56 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Звенигородки, рд. въ м. н в. Ново-Архангельскѣ, Елисаветград. у.; — Кіевск. О. С., 24 Нояб. 910, 152, 13 и 1666 У., тюр. 8 м. Исп. 22 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 117571. 909 72033 174 М.; 902 27726 3 ч. 1655 У.; 97 32925 174 М.; 900 29815169 М.; 97 14219 174 М.; 98 40268 173 М.; 84 59989 1655 У.; 77 4434 169 М.
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