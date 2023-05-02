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Новоселов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новоселов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10174. НОВОСЕЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л., Камышловск. у, Калиновск. в., с. Филатовского. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 авг. 923.

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