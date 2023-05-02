Щербаков Сергей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12334. ЩЕРБАКОВ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Угличск. у., Заозерск. в., д. Харьковой; — Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Кража, пр. р. 2 г. Исп. 15 апр. 920.
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