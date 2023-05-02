Власов Сергей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1891. ВЛАСОВ, СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Жиздринск. у., Зеленицк. в и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 3 июня 920.
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