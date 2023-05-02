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Власов Сергей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Сергей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
1891. ВЛАСОВ, СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Жиздринск. у., Зеленицк. в и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 3 июня 920.

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