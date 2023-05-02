Соловьев Владимир Кирсанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Кирсанов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3248. СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР КИРСАНОВ, 32 л. Гр. Вязниковск. у., Груздевск. в., с. Помогалова, рд. Мензелинск, у., в приг. Заинске; — М. Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 6 м. и 23 д. пр. з. Исп. 27 Нояб. 918. 914 82736 2 ч. 1655 У. | 909 70953 169 М. 912 10989 1655 У. | 908 93936 169 М. 910 81559 1655 У.
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