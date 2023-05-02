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Мельников Николай Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мельников
Имя
Николай
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
136036. МЕЛЬНИКОВЪ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВЪ. К. Осинск. у., Степановск. в., д. Верхней-Мельницы, 33 л.; — 3. Н. 2 уч. Осинск. у. 29 Сент. 909, 177 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.

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