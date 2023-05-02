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Милашевский Виталий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Милашевский
Имя
Виталий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
7790. Милашевский Виталий Иванов., 19 л., Брянской г., Бежицк. у., Овстугск. в., х. Козельского. Н. С. Д. к. г. Брянска. Ст. ст. 2 ч. 86, 88 (ст. р.), л. с. 1 г. 3 янв. 927.

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