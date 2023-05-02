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Костин Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костин
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7593. Костин Алексей Николаевич, 22 л., Троцк. у., Гостилицк. в., д. Детлиц. Н. С. 10 уч. Троцк. у., Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11 окт. 926.

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