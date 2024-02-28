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Бульчанов Степан Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бульчанов
Имя
Степан
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
04 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
48403. БУЛЬЧАНОВЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Бурчаковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Казанск. у., Чепчуговск. в., д. Садилова, 37 л.; — Казанск. О. С., 2 ч. 1655 и 1657 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 4 Февр. 909. | 903 76050 1655 У. | 902 10988 1655 У. | 901 58747 169 М. | 900 24784 169 М. | 99 65154 172 М. | 02 70008 169 М.

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