Бульчанов Степан Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бульчанов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48403. БУЛЬЧАНОВЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Бурчаковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Казанск. у., Чепчуговск. в., д. Садилова, 37 л.; — Казанск. О. С., 2 ч. 1655 и 1657 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 4 Февр. 909. | 903 76050 1655 У. | 902 10988 1655 У. | 901 58747 169 М. | 900 24784 169 М. | 99 65154 172 М. | 02 70008 169 М.
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