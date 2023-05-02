Пилипчук Федор Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пилипчук
- Имя
- Федор
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 151441. ПИЛИПЧУКЪ, ФЕДОРЪ МОИСЕевъ (онъ же Четверикъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Краснояр. у., Нелвальск. в., д. Таскиной, 27 л.; — Красноярск. О. С. 12 Окт. 909, 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 19 Нояб. 909. | 902 57036 1654¹ У. | 90 35389 170 М. | 901 14421 170¹ М. | 89 68420 169 М. | 21 Дек. 96 г. Тобольск. О. С., 1 ч. 1655 У.; — арест. отд. 1 г. | 93 106088 1654¹ У.
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