Шпаков Егор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 380
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14545. Шпаков Егор Григорьевич, 31 г., Вольск. у., Березняковск. в. Саратовск. Г. С. Ст. 2 ч. 80, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 11/ѴІ—26.
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