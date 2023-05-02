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Глемезда Сергей Авраамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глемезда
Имя
Сергей
Отчество
Авраамов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46072. ГЛЕМЕЗДА, СЕРГѢЙ АВРААМОВЪ. К. Конотопск. у., Кахматск. в., с. Змиченка, 24 л.; — М. С. 1 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 13, 15, 170, 171 и 173 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.

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