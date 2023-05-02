Гладков Егор Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладков Егор Спиридонов

Гладков Егор Спиридонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладков
Имя
Егор
Отчество
Спиридонов
Дата исполнения приговора
09 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
64050. гладковъ, Егоръ Спиридоновъ. К. Бѣлев. у., Мишино-Полянск. в., с. Княгинина, 30 л.; — Москов. Ст. М. С. Таган. уч., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 9 Авг. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close