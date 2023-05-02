Гладков Егор Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64050. гладковъ, Егоръ Спиридоновъ. К. Бѣлев. у., Мишино-Полянск. в., с. Княгинина, 30 л.; — Москов. Ст. М. С. Таган. уч., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 9 Авг. 907.
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