Шишин Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14388. Шишин Петр Алексеевич, 26 л., Весьегонск. у., д. Задний-Двор. Тверск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.