Дашковский Гавриил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дашковский
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64414. ДАШКОВСКІЙ, ГАВРІИЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Бобруйск. у., Паричск. в. и м., 21 г., рд. т. же у. и в., въ д. Бѣлицѣ; — Минск. О. С., 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 1 Іюня 907.
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