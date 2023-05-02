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Дашковский Гавриил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дашковский
Имя
Гавриил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
64414. ДАШКОВСКІЙ, ГАВРІИЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Бобруйск. у., Паричск. в. и м., 21 г., рд. т. же у. и в., въ д. Бѣлицѣ; — Минск. О. С., 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 1 Іюня 907.

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