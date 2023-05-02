Хватов Кузьма Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хватов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46263. ХВАТОВЪ, КУЗЬМА АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 46 л., рд. въ г. Николаевѣ; — Тобольск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 9 Февр. 909. | 904 63525 313 У. | 96 6989 169 М. | 900 111877 1655 У. | 95 67863 169 М. | 900 49648 313 У. | 82 28037 169 М. | 99 44956 172 М. | 80 71133 1647 У. | 97 98473 1647 У. | 78 60479 169 М.
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