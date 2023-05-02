Мудачев Парфен Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мудачев
- Имя
- Парфен
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105584. МУДАЧЕВЪ, ПАРФЕНЪ ДЕМЬяновъ (Дементьевъ) (онъ же Сянчилло), 27 л. К. Мстислав. у., Хиславичск. в., д. Горокъ; — Могилев. О. С., 10 Мая 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2 г. Исп. 2 Іюля 911, счит. ср. съ 12 Нояб. 910.
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