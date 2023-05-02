Журавлев Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35281. ЖУРАВЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ, 34 л. К. Великолуцк. у., Загарск. в., д. Сукина, рд. т. же у., Новск. в., въ с. Иванцевѣ; — Великолуцк. О. С., 18 Дек. 910, 3 ч. 16541 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Янв. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 146214. | 908 84361 16341 У. | 904 г. 3. Н. 5 уч. Великолуцк. у., за кражу лошади, тюр. 1 г.
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