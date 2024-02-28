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Коломий Ефим Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коломий
Имя
Ефим
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
22 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
47634. КОЛОМІЙ, ЕФИМЪ ТРОФИМОВЪ. К. Луцк. у., Поддубецк. в., с. Романова, 28 л.; — Дубен. С. М. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 22 Іюня 905.

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