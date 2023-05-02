Кирясов Кузьма Порфирьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирясов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Порфирьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3089. КИРЯСОВ, КУЗЬМА ПОРФИРЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Краснослободск. у., Слободско-Дубровск. в. и с.;— Н. С. 4 уч. Крвснослободск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 28 сент. 918.
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