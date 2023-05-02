Карасев Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карасев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4153. КАРАСЕВ (он же КАМЕНСКИЙ-СКАЧКОВ-ЛЯПИН-КОЧКИН-БОГДАНОВ) ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Валдайск. у., Новотроицк. в., д. Новое. Н. С. 13 отд., б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 сент. 923.
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