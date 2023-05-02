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Мендусь Федор Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мендусь
Имя
Федор
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
136057. МЕНДУСЬ, ФЕДОРЪ КОНДРАТЬЕВЪ. К. Уманск. у., Посуховск, в., д. Антоновки, 17л.; — Уманск. О. С. 11 Сент. 909, 1п. 12, 16 и 169М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 27249, тюр.3 м. Исп. 7 Окт. 909.

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