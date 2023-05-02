Чучканов Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чучканов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 517
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155907. ЧУЧКАНОВЪ, ИВАНЪ ФЕДоровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Шишкѣева, Инсарск. у., 26 л., рд. въ г. Аткарскѣ; — Саратовск. О. С. 21 Окт. 909, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Нояб. 909. | 908 117253 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 40483. | 907 28853 169 М. | 904 10384 169 М. | 905 28888 172 М.
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