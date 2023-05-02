Болдырев Иннокентий Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдырев
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 735. Болдырев Иннокентий Макарович, 18 л., Забайкальск. г., Петровско-Заводск. у., Коротковск. в., с. Осиповки. Н. С. 11 уч. Забайкальск. г. Ст. 143, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11/ІІІ—26.
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